Moe & JOSCHKA BRINGS - Singer/Songwriter (Folk/Pop)

Eintritt FREI !!



Moe: "Gefühlvolle und gleichzeitig mitreißende Melodien, persönliche Texte, eine Akustikgitarre, deren Stecker gern mal aus dem Verstärker gezogen werden darf und eine unverkennbare Stimme, die direkt ins Herz geht – das ist Moe.



Mit den roten Locken und den verträumten Augen verkörpert Moe exemplarisch den Typus des melancholischen Singer/Songwriters, seine Musik bietet jedoch weit mehr als ruhige Gitarrenklänge. Die sind natürlich auch dabei, doch darüber hinaus trifft Moe mit seiner Musik genau die Stelle, an der Singer/Songwriter-Sound zu Pop und Pop zu Folk wird."

_______________

JOSCHKA BRINGS macht das, was traurige Jungs mit Gitarre halt so machen: Seit er 15 ist, schreibt er Songs über Liebe, mal fröhlich, oft melancholisch.



Seine Songs orientieren sich an denen der introvertierten, bärtigen Folk-Pop-Barden seiner Generation: Bon Iver meets Mumford and Sons, William Fitzsimmons umarmt Damien Rice. Joschka spielt Instrumente und singt leise dazu.