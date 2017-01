MitmachKinderBuchKino für Kinder ab 4 Jahren: Jochen Wildt liest "Flupsi und das ewige Eis" am Samstag, 28.1.2017 um 15 Uhr im Kulturcafé Komm du

MitmachKinderBuchKino im Kulturcafé Komm du



Jochen Wildt: "Flupsi und das ewige Eis"

Eine spannende Detektivgeschichte für Kinder ab 4 Jahren

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt frei / Hutspendeist Erzieher im Kindergarten. Dort schreibt er zusammen mit den Kindern an seinen Detektivgeschichten, in denen Henri, Paul, Finn und Yessica gemeinsam mit ihrem Klimaschutzfreund Flupsi spannende Abenteuer erleben oder knifflige Fälle lösen. Imliest der Autor Auszüge aus dem Buch "Flupsi und das ewige Eis". In einem selbstgebauten Umweltfahrzeug gehen die Freunde auf eine gefährliche Reise zum Nordpol, um den in Seenot geratenen Eisbären Nanoq zu retten ... Mitmachen ist ausdrücklich erwünscht: Rätsel lösen, Reime bilden, Geräusche machen, sich bewegen und den ElbspürSong singen -Lesungen machen einfach Spaß!Eintritt frei / Hutspende18.02.2017 - 12 Uhr und 15 Uhr: Puppentheater "Kollin auf dem Bauernhof" - ab 2 Jahren18.03.2017 - 12 Uhr und 15 Uhr: Puppentheater "Kollin und die Glitzerschnecke" - ab 2 Jahren22.04.2017 - 12 Uhr und 15 Uhr: Puppentheater "Kollin und der kleine Pirat" - ab 2 Jahren***Das 'Komm du' ist ein kleines Kaffeehaus mit einer großen Bühne undregelmäßigen Kulturveranstaltungen. Neben einem vielfältigen Angebot anKaffeespezialitäten, selbstgemachten Kuchen und täglich wechselndemMittagstisch bietet es die Möglichkeit zu Begegnung und Diskussion,Spiele sowie ein Literatur- und Zeitungsangebot. Regelmäßig zwei- bisdreimal pro Woche finden kulturelle Events mit Live-Musik, Liedern &Lyrik, Lesungen, Vorträgen, Theater, Kleinkunst- und Tanzperformancessowie Ausstellungen statt.Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.KulturcaféBuxtehuder Straße 1321073 HamburgE-Mail: kommdu@gmx.deTelefon: 57 22 89 52-EventmanagementE-Mail: redaktion@schattenblick.deTelefon: 04837 / 90 26 98