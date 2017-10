Minua: "In passing" | Tongedichte, inspiriert von Jazz, Avantgarde und nordischer Folklore am Freitag, 3.11.2017 um 20 Uhr im Kulturcafé Komm du

Konzert im Kulturcafé Komm du



Minua - "In passing"

Tongedichte, inspiriert von Jazz, Avantgarde und nordischer Folklore

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt frei / HutspendeDas deutsch-isländische Triopräsentiert sich offen und stets im Wandel, immer auf der Suche nach einer Manifestation subtiler Schönheit, die sich auch oder gerade in einem unscheinbaren Detail verstecken kann. Inspiriert von Renaissance und Impressionismus, nordischer Folklore und Kammermusik, Jazz und Avantgarde, verschmelzen die Musiker zu einer Einheit, ordnen jegliches Ego dem Gesamtklang unter. Die Grenzen zwischen Improvisation und Komposition verlieren an Bedeutung, ihre Aufmerksamkeit gilt allein dem Fluß der Musik. Tongedichte, erzeugt durch Interaktion mit Raum und Zuhörern, lassen Momente entstehen, die vergänglich und nicht reproduzierbar sind und vielleicht gerade deshalb bleibenden Eindruck hinterlassen. Besetzung:(Bassklarinette),und(beide E-Gitarre).Fabian Willmann (D) - BassklarinetteLuca Aaron (D) - elektrische GitarreKristinn Smári Kristinsson (Island) - elektrische GitarreEintritt frei / Hutspende***Das 'Komm du' ist ein kleines Kaffeehaus mit einer großen Bühne und regelmäßigen Kulturveranstaltungen. Neben einem vielfältigen Angebot an Kaffeespezialitäten, selbstgemachten Kuchen und täglich wechselndem Mittagstisch bietet es die Möglichkeit zu Begegnung und Diskussion, Spiele sowie ein Literatur- und Zeitungsangebot. Regelmäßig zwei- bis dreimal pro Woche finden kulturelle Events mit Live-Musik, Liedern und Lyrik, Lesungen, Vorträgen, Theater, Kleinkunst- und Tanzperformances sowie Ausstellungen statt.Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.KulturcaféBuxtehuder Straße 1321073 HamburgE-Mail: kommdu@gmx.deTelefon: 57 22 89 52-EventmanagementE-Mail: redaktion@schattenblick.deTelefon: 04837 / 90 26 98