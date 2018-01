Mind Games | Fetziger Bluesrock und Blues mit Abstechern zu Country-Rock, Traditionals und Funk am Samstag, 24.2.2018 um 20 Uhr im Kulturcafé Komm du

Konzert im Kulturcafé Komm du



Mind Games

Blues, Bluesrock, Country und Traditionals

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-Harburg

Eintritt frei / Hutspende

Mit viel Gefühl für Authentizität spielen ausgesuchte Stücke aus verschiedenen Epochen und Stilrichtungen des Blues, angereichert mit Elementen aus Country und Traditional. Neben bekannten Titeln von John Mayall, J. J. Cale, Eric Clapton, Johnny Winter, Moon Martin, den Beatles, den Stones, von ZZ Top und anderen, steht auch seltener gespieltes Material, etwa von Jimmy Thackery, Mark Hodgson, Johnny Nitro oder den Nighthawks auf dem Programm. 

Die Band, bestehend aus:
Christian Bessey (Gesang, Gitarre, Tubedoctor)
Peter Denk (Gesang, Bass, PA)
Jens Krieger (Drums, Recording)
Michael Schrader (Keyboard, Piano)

Die Band spielt in Klubs und Kneipen, auf Partys und Stadtteilfesten, in Fußgängerzonen, auf Open Airs, in Jugendzentren und auf Ausstellungen in und um Hamburg.