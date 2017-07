Singer & Songwriter / Rock / PopMikel Moon ist seit vielen Jahren auf allen Bühnen Europas zuhause.Nach diversen Aktivitäten als Produzent und Live/Studiomusiker ( No Angels, Rick Astley, Sting, Sophie Ellis-Bextor, Orange Blue) veröffentlichte er 2013 sein erstes Solo-Album "The One", in 2016 folgte die neue Single "Losing Me" des bald folgenden 2. Albums.Songs aus beiden Alben sowie eine Auswahl seiner favorite songs gibt Mikel Moon beim Konzert zum Besten.** EINTRITT FREI | SAMMLUNG FÜR MUSIKER **