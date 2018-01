Michael Lane (Duo) - "Linger On" | Singer-Songwriter Folk, Pop und Indie-Rock am Montag, 19.2.2018 um 20 Uhr im Kulturcafé Komm du

Konzert im Kulturcafé Komm du



Michael Lane (Duo) - "Linger On"

Singer-Songwriter Folk, Pop und Indie-Rock

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-Harburg

Eintritt frei / Hutspende

Der Deutsch-Amerikaner kennt verschiedene Seiten des Lebens. Als 20jähriger trat er in die US-Army ein, war im Irak und später in Afghanistan stationiert. Heute lebt er von seiner Musik.

Mit seiner beeindruckenden Stimme überzeugte im Jahr 2012 bei "The Voice of Germany" ein Millionenpublikum und schaffte es auf den 3. Platz. Seine nunmehr dritte CD "Linger On", die er im Rahmen seiner großen Frühjahrs-Tour vorstellt, baut eine Brücke zwischen der Utopie vom Menschen ohne Angst und der Realität, in der wir leben. An seiner Seite: Duo-Partner Stefan Degel (Akustikgitarre, Banjo, Background-Gesang).

Michael Lane (Gesang, Akustikgitarre)
Stefan Degel (Akustikgitarre, Banjo, Background-Gesang)

Eintritt frei / Hutspende