MEYER - Absolute Härte (Original Hamburger MeyerRock)

Meyer ist eine Hamburger Band, die sich im April 2013 gegründet hat.



Björn Hofmeyer – Gesang

Ronnie Nurmeyer – Gitarre

Jörg Kasselmeyer – Schlagzeug

Domi Burzelmeyer - Bass



Die Band selbst beschreibt ihre Musik als „Waterkant-Rock ´n´ Roll“ mit Hamburger Schnauze. Geradeaus und ohne Schnörkel.



Das erste Musik-Video „Absolute Härte“ gab es dann schon im Juli 2013 auf YouTube. Kommentiert wurde das Video von einem Torfrocker mit den Worten: „So was hört man gern in Torfmoorholm. Weltklasse! Das macht Spaß, Männer. Unbedingt mal reinhör´n!!!“ Daraufhin wurden MEYER als Vorwechband zur Bagaluten Wiehnachtstour 2013 eingeladen und starteten durch.



2014 und 2015 diverse Konzerte im Norddeutschen Raum. Auch auf der Bagaluten Wiehnachtstour war Meyer in beiden Jahren mit dabei, sodass man sich eine stetig wachsende Fangemeinde erspielte. Weitere Musik-Videos für den YouTube Channel wurden gedreht und natürlich eine Menge neuer Songs geschrieben, sodass Meyer derzeit an Ihrem 2ten Album arbeiten.