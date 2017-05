Mel Parsons - "Drylands"-Europa Tournee 2017 | Indie-Folk aus Neuseeland am Mittwoch, 14.6.2017 um 20 Uhr im Kulturcafé Komm du

Konzert im Kulturcafé Komm du



Mel Parsons: "Drylands"-Europa Tournee 2017

Indie-Folk aus Neuseeland

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt frei / HutspendeMitkommt eine der profiliertesten Songwriterinnen Neuseelands nach Europa, um ihre aktuelle CD vorzustellen. Das Album mit dem Titel "Drylands" wird in ihrer Heimat von der Kritik gefeiert und war u.a. für den begehrten APRA Silver Scroll Award nominiert.Bühnenpräsenz und ihre gefühlvolle Stimme lassen den Zuhörer Teil der Geschichten werden, die sie in ihren Liedern erzählt. Ihr Songwriting, angesiedelt zwischen Pop und Folk, ist vielseitig und berührend - von mitreißenden, rhythmischen Liedern bis hin zu sanften Balladen. Ihre Fans überzeugt sie am liebsten live. Unermüdlich unterwegs auf ausgedehnten Touren durch Kanada, England, Irland, Australien und Deutschland, sowie als immer wieder gern gesehener Gast auf verschiedenen Festivals, führt sie ein Nomadenleben aus dem Koffer, das in vielen ihrer Songs Spuren hinterlassen hat.Mel Parsons - solo (Gitarre und Gesang)Eintritt frei / Hutspende***Das 'Komm du' ist ein kleines Kaffeehaus mit einer großen Bühne undregelmäßigen Kulturveranstaltungen. Neben einem vielfältigen Angebot anKaffeespezialitäten, selbstgemachten Kuchen und täglich wechselndemMittagstisch bietet es die Möglichkeit zu Begegnung und Diskussion,Spiele sowie ein Literatur- und Zeitungsangebot. Regelmäßig zwei- bisdreimal pro Woche finden kulturelle Events mit Live-Musik, Liedern &Lyrik, Lesungen, Vorträgen, Theater, Kleinkunst- und Tanzperformancessowie Ausstellungen statt.Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.KulturcaféBuxtehuder Straße 1321073 HamburgE-Mail: kommdu@gmx.deTelefon: 57 22 89 52-EventmanagementE-Mail: redaktion@schattenblick.deTelefon: 04837 / 90 26 98