Meet the Monsters - Improvisationstheater aus Hamburg | "Die Impro Glücksshow" am Samstag, 2.12.2017 um 20 Uhr im Kulturcafé Komm du

Improvisationstheater im Kulturcafé Komm du



Meet the Monsters - "Die Impro Glücks-Show"

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt frei / HutspendeAus einem Wort oder einer Idee eine Geschichte entwickeln, aus der Situation heraus agieren und die Dinge in die Hand nehmen, alle Menschen im Raum in das Bühnengeschehen mit einbeziehen, kurz, die Lust an Spontaneität zu einer Kunstform erheben und dabei Spaß haben - das ist Improvisationstheater. Für einen Auftritt werden lediglich das Motto und die Reihenfolge der Spiele geplant, wie sich das Geschehen im weiteren gestaltet, bestimmen Akteure und Zuschauer gemeinsam. Die neue Hamburger Improtruppepräsentiert ihre "Impro Glücks-Show". Man darf gespannt sein auf Glücksrad, Lottoziehungen, Bingo-Sessions und vor allem auf das, was an in Szene gesetzten Zwischen-Unmenschlichkeiten damit einhergeht...Impro-Ensemble "Meet The Monsters" aus HamburgEintritt frei / Hutspende***Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.