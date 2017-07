Max Wolff | Acoustic Roots-Country, Folk & Blues am Freitag, 18.8.2017 um 20 Uhr im Kulturcafé Komm du

Konzert im Kulturcafé Komm du



Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt frei / Hutspende... nach guter alter Schule! Wie Ry Cooder oder Eric Clapton es machen würden, träten sie mit Gitarre und Bottleneck-slide vor kleinem Publikum auf. Schöne Stücke von Cash, Clapton und Creedence, bis ganz zurück zu den Roots und den alten Songs von Leadbelly, Robert Johnson, Muddy Waters, Skip James, Blind Willie Johnson und vielen anderen. Exzellent gespielt ohne Tricks - the real Deal. Der Sänger und Gitarristkommt aus Dänemark und ist seit über 25 Jahren als Profi auf den Landstrassen in seinem Heimatland, in Norwegen und in Deutschland unterwegs. Mehr als 4000 Gigs hat er bislang gespielt. Ein Künstler, der das Musikmachen lebt.Max Wolff - solo (Gitarre und Gesang)Eintritt frei / Hutspende***Das 'Komm du' ist ein kleines Kaffeehaus mit einer großen Bühne undregelmäßigen Kulturveranstaltungen. Neben einem vielfältigen Angebot anKaffeespezialitäten, selbstgemachten Kuchen und täglich wechselndemMittagstisch bietet es die Möglichkeit zu Begegnung und Diskussion,Spiele sowie ein Literatur- und Zeitungsangebot. Regelmäßig zwei- bisdreimal pro Woche finden kulturelle Events mit Live-Musik, Liedern &Lyrik, Lesungen, Vorträgen, Theater, Kleinkunst- und Tanzperformancessowie Ausstellungen statt.Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.KulturcaféBuxtehuder Straße 1321073 HamburgE-Mail: kommdu@gmx.deTelefon: 57 22 89 52-EventmanagementE-Mail: redaktion@schattenblick.deTelefon: 04837 / 90 26 98