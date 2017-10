Max Herzog: Flamenco-Gitarre (solo) | Flamenco im Dialog mit Jazz und Klassik am Samstag, 11.11.2017 um 20 Uhr im Kulturcafé Komm du

Konzert im Kulturcafé Komm du



Max Herzog - Flamenco-Gitarre

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt frei / HutspendeAls eine der neuen, authentischen Stimmen der Flamencogitarre hatinternationale Anerkennung erlangt. Eingeweihte Zuhörer können Inspirationen von Paco Peña und Vicente Amigo erkennen, aber seine Vielseitigkeit macht ihn zu einem Musiker über die Grenzen dieses Stils hinaus. Nach seinem Studium bei Flamencogitarren-Legende Paco Peña, der weltweiten Veröffentlichung diverser Gitarrenlehrbücher mit der Musik namhafter spanischer Künstler wie Vicente Amigo und Jeronimo Maya, eigenen Lehrvideos und einer langen Karriere im Konzertgeschehen, erschien 2013 das Album "Live in Fresno".sucht den Dialog mit anderen Genres. In seinen mitreißenden Kompositionen finden sich subtile Jazzeinflüsse und Raum für Improvisation. So gelingt es ihm, die Grenzen des traditionellen Flamenco zu erweitern und die Fans unterschiedlichster Musikstile zu begeistern.lebt in Hamburg.Max Herzog - solo (Flamenco-Gitarre)Eintritt frei / Hutspende***Das 'Komm du' ist ein kleines Kaffeehaus mit einer großen Bühne und regelmäßigen Kulturveranstaltungen. Neben einem vielfältigen Angebot an Kaffeespezialitäten, selbstgemachten Kuchen und täglich wechselndem Mittagstisch bietet es die Möglichkeit zu Begegnung und Diskussion, Spiele sowie ein Literatur- und Zeitungsangebot. Regelmäßig zwei- bis dreimal pro Woche finden kulturelle Events mit Live-Musik, Liedern und Lyrik, Lesungen, Vorträgen, Theater, Kleinkunst- und Tanzperformances sowie Ausstellungen statt.Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.KulturcaféBuxtehuder Straße 1321073 HamburgE-Mail: kommdu@gmx.deTelefon: 57 22 89 52-EventmanagementE-Mail: redaktion@schattenblick.deTelefon: 04837 / 90 26 98