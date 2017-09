Masha Kaléko Lesung

Hamburg: EMMA - der Laden |

Masha Kaléko in Emma – der Laden

Am Sonntag, den 17.09. um 15.30 Uhr, stellen Ellen Weber und Manfred Just Leben und Werk der Dichterin Masha Kaléko vor.

Charakteristisch für Masha Kalékos Arbeit ist die Großstadtlyrik mit ironisch – melancholischem Ton. Als einzige bekannte weibliche Dichterin der Neuen Sachlichkeit wurde sie häufig mit ihren männlichen Kollegen verglichen wie Ringelnatz oder Kästner.

Die Lesung findet statt in Emma – der Laden, Ernst – Bergeest – Weg 61. Café, Antiquariat und Secondhand – Boutique haben wie immer von 15 – 17 Uhr geöffnet.