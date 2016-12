Martin & Chris | Akustik Blues am Freitag, 20.1.2017 um 20 Uhr im Kulturcafé Komm du

Konzert im Kulturcafé Komm du



Martin & Chris

Akustik-Blues aus Hamburg

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt frei / HutspendeStraßenmusik, unzählige Reisen quer durchs Land und über die Grenzen hinaus. Im Gepäck Stimme, Akustik- und E-Gitarre. Das sind, ein deutsch-irisches Akustik Blues-Duo aus Hamburg und seit vielen Jahren gemeinsam unterwegs.spielen sehr individuelle, minimalistische, dabei dynamische und stilvolle Interpretationen von Songs aus allen Genres der Popmusik. Das aktuelle Programm besteht aus Titeln von Pink Floyd, Eric Clapton, Coldplay, The Verve, Paul Weller, Bob Dylan, Nick Cave, Damien Rice, George Ezra, Tom Petty und vielen mehr. Die beiden Musiker interpretieren diese Songs auf eine Weise, die man als "positive Melancholie" bezeichnen könnte und verstehen sie als Hommage an die Künstler und ihre Zeit.Martin K. (Irland), Vocals & Guitar,Chris H. (Germany), GuitarEintritt frei / Hutspende***Das 'Komm du' ist ein kleines Kaffeehaus mit einer großen Bühne undregelmäßigen Kulturveranstaltungen. Neben einem vielfältigen Angebot anKaffeespezialitäten, selbstgemachten Kuchen und täglich wechselndemMittagstisch bietet es die Möglichkeit zu Begegnung und Diskussion,Spiele sowie ein Literatur- und Zeitungsangebot. Regelmäßig zwei- bisdreimal pro Woche finden kulturelle Events mit Live-Musik, Liedern &Lyrik, Lesungen, Vorträgen, Theater, Kleinkunst- und Tanzperformancessowie Ausstellungen statt.Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.KulturcaféBuxtehuder Straße 1321073 HamburgE-Mail: kommdu@gmx.deTelefon: 57 22 89 52-EventmanagementE-Mail: redaktion@schattenblick.deTelefon: 04837 / 90 26 98