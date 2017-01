MARS SOULFIRE (Soul-Rock-Rhythm & Blues)

Tickets @ all stores



Mars Soulfire bringen das auf die Bühne zurück, was heute so selten geworden ist:



Funky Grooves und rockige Beats, immer mit der gewissen Extraportion Soul... Mit eigenen Interpretationen von Songs solcher Ausnahmekünstler wie z.B. Ray Charles, Stevie Wonder, Hall & Oates, Traffic, Marvin Gaye, Tina Turner, Prince etc. aber auch aktueller Künstler wie z.B. Gavin Degraw begeistern sie ihr Publikum immer wieder auf's Neue.



Die Band besteht aus professionellen Musikern, die z.T. schon jahrzehntelang auf nationalen und internationalen Bühnen zuhause sind. Jüngster im Bunde ist Ausnahmesänger Mars Wilde, der mit seiner Performance das Publikum in Atem hält.

MarsSoulfire solltest Du nicht verpassen!