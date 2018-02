Markus Segschneider: "Earth tones" | Fingerstyle-Gitarre - Eigenkompositionen zwischen Jazz, Folk, Pop und Funk am Freitag, 2.3.2018 um 20 Uhr im Kulturcafé Komm du

Konzert im Kulturcafé Komm du



Markus Segschneider:

"Earth tones" - Fingerstyle-Gitarre

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Eigenkompositionen zwischen Jazz, Folk, Pop und Funk

ist ein ganz eigener Geist. Er präsentiert sorgfältig ausgearbeitete Songs mit Tiefgang und virtuoses Gitarrenspiel in selten gehörter Einheit. Der Solokünstler verfügt über ein gewaltiges Repertoire an Stilmitteln, die sich in seinen Kompositionen nahtlos miteinander verbinden. Jazz, Folk, Pop, Funk - es scheint keine Grenzen zu geben für das, was er seiner Gitarre entlockt. Dabei gerät die Virtuosität nie zum Selbstzweck, die ausgefeilte Spieltechnik steht stets im Dienste dessen, was durch die Musik vermittelt werden soll. So entstehen Stimmungen und Klangwelten, die beim Zuhörer eine Flut von Bildern hervorrufen, von herbstlichen Naturgewalten, einem Sonntagnachmittag im Londoner Hyde Park oder duftenden Kirschbaumzweigen ...

Markus Segschneider (Gitarre, Gesang)

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-Harburg
Eintritt frei / Hutspende