Marina V: "From Moscow with love" | Russisch-amerikanische Pop-Künstlerin auf Deutschland-Tour am Donnerstag, 19.10.2017 um 20 Uhr im Kulturcafé Komm du

Konzert im Kulturcafé Komm du



Marina V feat. Nick Baker: "From Moscow with love"

Singer-Songwriter Indiepop

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt frei / Hutspendeist eine russisch-amerikanische Indie-Popsängerin, Musikerin und Songwriterin. Ihr Gesangsstil wurde durch Tori Amos beeinflußt, beim Schreiben ihrer Texte hinterließ Paul McCartney seine Spuren. Als unabhängige Künstlerin hat sie auf dieser Basis ihren eigenen Stil entwickelt und überzeugt ihre stetig wachsende Fangemeinde mit musikalischer Qualität und optimistischer Ausstrahlung, die sie vor allem live gerne mit ihrem Publikum teilt. Im Oktober sind(Gesang, Keyboard) und(Gitarre) zum zweiten Mal auf Deutschland-Tour. Im Gepäck haben sie u.a. ihr sechstes Studioalbum "Inner Superhero". "Jeder Song handelt davon, nach Liebe, Stärke und positiver Einstellung zu suchen und sie zu finden", sagt. Neben ihren meist englischsprachigen Songs spielt die Liebe zu ihren russischen Wurzeln eine bedeutende Rolle in ihrer Musik und spiegelt sich in zahlreichen Titeln wieder, die sie in ihrer Muttersprache singt.Marina V (Gesang, Keyboard)Nick Baker (Gitarre)Eintritt frei / Hutspende***Das 'Komm du' ist ein kleines Kaffeehaus mit einer großen Bühne und regelmäßigen Kulturveranstaltungen. Neben einem vielfältigen Angebot an Kaffeespezialitäten, selbstgemachten Kuchen und täglich wechselndem Mittagstisch bietet es die Möglichkeit zu Begegnung und Diskussion, Spiele sowie ein Literatur- und Zeitungsangebot. Regelmäßig zwei- bis dreimal pro Woche finden kulturelle Events mit Live-Musik, Liedern und Lyrik, Lesungen, Vorträgen, Theater, Kleinkunst- und Tanzperformances sowie Ausstellungen statt.Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.KulturcaféBuxtehuder Straße 1321073 HamburgE-Mail: kommdu@gmx.deTelefon: 57 22 89 52-EventmanagementE-Mail: redaktion@schattenblick.deTelefon: 04837 / 90 26 98