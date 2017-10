Marc-Enrico Ibscher: "Joseph Haydn, der bekannte Unbekannte" (1732-1809)" | Vortrag mit Musikbeispielen am Donnerstag, 26.10.2017 um 20 Uhr im Kulturcafé Komm du

Vortrag mit Musikbeispielen im Kulturcafé Komm du



"Joseph Haydn, der bekannte Unbekannte"

Vortrag mit Musikbeispielen und Bildern von Marc-Enrico Ibscher

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt frei / HutspendeDie Melodie der deutschen Nationalhymne schuf - ein Österreicher! Zunächst als Lobgesang auf den damaligen österreichischen Kaiser komponiert, wurde sie später zur deutschen Nationalhymne zu einem Text von Hoffmann von Fallersleben. Der Komponist, der dieses Werk schuf,, gilt darüber hinaus als "Vater" der gesamten Wiener Klassik. Zudem war er Freund und Förderer Mozarts. Oft liest man über ihn: "Haydn, der bekannte Unbekannte". Der biographische Vortrag zeichnet mit vielen Musikbeispielen den Lebensweg Haydns nach, der über sich sagte: "Meine Sprache versteht man durch die ganze Welt."Mit großem Erfolg referiertbundesweit über bekannte und auch auch weniger bekannte Komponisten und Musiker und lenkt den Blick insbesondere auf ihr soziales Umfeld. Mit seinen lebendigen Vorträgen, die stets mit zahlreichen Musikbeispielen aufgelockert und illustriert werden, gelingt es dem Referenten, seinen Zuhörern die Furcht und Zurückhaltung vor klassischer Musik zu nehmen und sie mit seinen gehaltvollen und spannenden Ausführungen an die Musik heranzuführen bzw. vorhandenes Wissen zu vertiefen. Dabei werden auch ernste Themen unterhaltsam vorgetragen, so daß es durch geschickt platzierte Anekdoten durchaus gelegentlich etwas zu schmunzeln gibt.Donnerstag, 25.01.2018: Giacomo Puccini (anläßlich seines 160. Geburtstags im Jahr 2018)Donnerstag, 26.04.2018: Wilhelm Kienzl - ein "One-Hit-Wonder"Donnerstag, 28.06.2018: Robert Schumann (Schwerpunktkomponist beim Schleswig-Holstein Musik Festival 2018)Donnerstag, 25.10.2018: Georges Bizet (anläßlich seines 180. Geburtstags im Jahr 2018)Donnerstag, 24.01.2019: Friedrich SmetanaDonnerstag, 25.04.2019: Antonin DvorakDonnerstag, 14.11.2019: Leopold Mozart, Vater von Wolfgang Amadeus (anläßlich seines 300. Geburtstags am 14.11.2019)Eintritt frei / Hutspende***Das 'Komm du' ist ein kleines Kaffeehaus mit einer großen Bühne und regelmäßigen Kulturveranstaltungen. Neben einem vielfältigen Angebot an Kaffeespezialitäten, selbstgemachten Kuchen und täglich wechselndem Mittagstisch bietet es die Möglichkeit zu Begegnung und Diskussion, Spiele sowie ein Literatur- und Zeitungsangebot. Regelmäßig zwei- bis dreimal pro Woche finden kulturelle Events mit Live-Musik, Liedern und Lyrik, Lesungen, Vorträgen, Theater, Kleinkunst- und Tanzperformances sowie Ausstellungen statt.Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.KulturcaféBuxtehuder Straße 1321073 HamburgE-Mail: kommdu@gmx.deTelefon: 57 22 89 52-EventmanagementE-Mail: redaktion@schattenblick.deTelefon: 04837 / 90 26 98