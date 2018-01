Marc-Enrico Ibscher: "Der italienische Komponist Giacomo Puccini (1858-1924)" | Vortrag mit Musikbeispielen und Bildern am Donnerstag, 25.01.2018 um 20 Uhr im Kulturcafé Komm du

Klassik im Kulturcafé Komm du - Vortrag



Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt frei / Hutspende"Ich will die Welt zum Weinen bringen!"Der italienische Komponist Giacomo PucciniMultimedia-Vortrag vonZwischen "I crisantemi" und "Nessun dorma"Giacomo Puccini 1858-1924Zwar erst kurz vor Weihnachten, am 22.12.2018, jährt sich der Geburtstagzum 160. Mal, aber bereits im Januar wird des Jubilars gedacht. Zwölf Opern, von denen fünf zu Welterfolgen avancierten, machten Puccini weltberühmt und sehr reich. Hin- und hergerissen zwischen seiner großen Verehrung für Wagner und der Erwartung seines Publikums, der Nachfolger Verdis zu werden, wogegen er sich, obwohl stark von Verdi beeinflußt, zeitlebens wehrte, fandzu seiner ihm eigenen Tonsprache, insbesondere auf dem Gebiet der Oper. Der Vortrag zeichnetLeben nach, verknüpft mit zahlreichen Musikbeispielen aus bekannten wie unbekannten Werken sowie einer Reihe von Bilddokumenten.Eintritt frei / Hutspende***Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.