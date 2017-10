"Lyrik auf Rezept" | Gedichte von Volker Maaßen und Musik von Jürgen Preuß (Akkordeon) am Donnerstag, 16.11.2017 um 20 Uhr im Kulturcafé Komm du

Autorenlesung mit Musik im Kulturcafé Komm du



Volker Maaßen - "Lyrik auf Rezept"

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Musikalische Begleitung: (Akkordeon)
Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-Harburg
Eintritt frei / Hutspende

Wer die Gedichte von Ringelnatz, Kästner, Morgenstern und nicht zuletzt von Robert Gernhardt liebt, wird auch an den Texten von seine Freude haben. In seinem neuesten Werk "Lyrik auf Rezept" hat er den bereits aus seinen vorherigen Büchern ("Bitterleichte Lyrik I und II") bekannten-Sound weiter entwickelt. Satire, Komik und manchmal auch ein wenig Traurigkeit sind die Ingredienzien seiner Gedichte, die, seines Zeichens Arzt von Beruf, als Heilmittel gegen den grauen Alltag "verschreibt". Der Titel des Bandes soll an "Doktor Erich Kästners Lyrische Hausapotheke" anschließen, ein, wie Kästner schrieb, "Nachschlagewerk, das der Behandlung des durchschnittlichen Innenlebens gewidmet ist."

Dr. Volker Maaßen (Lyriker und Arzt)
Jürgen Preuß (Akkordeon)

***

Das 'Komm du' ist ein kleines Kaffeehaus mit einer großen Bühne und regelmäßigen Kulturveranstaltungen. Neben einem vielfältigen Angebot an Kaffeespezialitäten, selbstgemachten Kuchen und täglich wechselndem Mittagstisch bietet es die Möglichkeit zu Begegnung und Diskussion, Spiele sowie ein Literatur- und Zeitungsangebot. Regelmäßig zwei- bis dreimal pro Woche finden kulturelle Events mit Live-Musik, Liedern und Lyrik, Lesungen, Vorträgen, Theater, Kleinkunst- und Tanzperformances sowie Ausstellungen statt.

Das ist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr, Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.