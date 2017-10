Lowland Hum: "Thin" | Art-Folk aus Charlottesville, Virginia am Donnerstag, 2.11.2017 um 20 Uhr im Kulturcafé Komm du

Konzert im Kulturcafé Komm du



Lowland Hum - "Thin"

Art-Folk aus Charlottesville, Virginia

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt frei / Hutspende, das sindund. Das in Charlottesville, Virginia, ansässige Folk-Duo, auch privat ein Paar, das sein Werk komplett eigenständig produziert, begeistert mit intimen Songs über den Zauber des Alltäglichen. Träumerische Harmonien und gefühlvoll ausgearbeitete Melodien sind Kennzeichen seiner Arrangements. Seit der Gründung 2012 hat sich das Duo mit seinem Mix aus eingängigen Melodien und perfekt aufeinander eingespieltem Gesang bereits eine große Fangemeinde erspielt. In verschiedenen Formationen tourten sie durch die USA und traten auf großen Folk-Festivals, in Theatern, in Wohnzimmern und Gärten auf. Zur Zeit sind sie in Europa unterwegs und stellen ihr frisch erschienenes drittes Studioalbum "Thin" vor.Daniel Levi Goans (Gesang, Gitarre)Lauren Plank Goans (Gesang, Percussion)Eintritt frei / Hutspende***Das 'Komm du' ist ein kleines Kaffeehaus mit einer großen Bühne und regelmäßigen Kulturveranstaltungen. Neben einem vielfältigen Angebot an Kaffeespezialitäten, selbstgemachten Kuchen und täglich wechselndem Mittagstisch bietet es die Möglichkeit zu Begegnung und Diskussion, Spiele sowie ein Literatur- und Zeitungsangebot. Regelmäßig zwei- bis dreimal pro Woche finden kulturelle Events mit Live-Musik, Liedern und Lyrik, Lesungen, Vorträgen, Theater, Kleinkunst- und Tanzperformances sowie Ausstellungen statt.Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.KulturcaféBuxtehuder Straße 1321073 HamburgE-Mail: kommdu@gmx.deTelefon: 57 22 89 52-EventmanagementE-Mail: redaktion@schattenblick.deTelefon: 04837 / 90 26 98