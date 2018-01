loos.extended: #generationanything | Jazz - gesellschaftskritisch, direkt, mitreißend am Mittwoch, 24.1.2018 um 20 Uhr im Kulturcafé Komm du

Jazz im Kulturcafé Komm du



loos.extended: #generationanything

Jazz - gesellschaftskritisch, direkt, mitreißend

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt frei / HutspendeInspiriert durch Jazz-Größen wie DeeDee Bridgewater und Dianne Reeves komponiertStücke, die die Zuhörenden mit einer Direktheit ansprechen, der man sich nur schwer entziehen kann. Im Fokus stehen Geschichten, von der Suche, menschlichen Abgründen, vor allem aber von der Hoffnung.ist die Weiterentwicklung des Quintett, dessen Kompositionenundrearrangiert und auf die nunmehr neunköpfige Band zugeschnitten haben. Die außergewöhnliche Instrumentierung des Nonetts mit Vibraphon und Bläsersection erinnert an Klangwelten des Dave Holland Octets und schafft allen Musikern in wechselnden Konstellationen viel Raum für Improvisation, mal groovelastig, mal sphärisch oder aber modern geräuschhaft, etwa wennsich des Trio-Hits "Da Da Da" annimmt.Franziska Loos (voc)Vincent Dombrowski (sax)Christopher Olesch (vib)Calvin Lennig (b)Lukas Schwegmann (dr)Ruven Weithoener (tr)Jens Buschenlange (tr)Ken Dombrowski (tb)Yannick Glettenberg (sax, cl)Eintritt frei / Hutspende***Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.