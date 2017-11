Live-Reportage über das Kulturcafé Komm du in Harburg

"Es gibt unfaßbar viele gute Künstler und ziemlich wenig Bühnen ..."

Dasdu öffnete seine gemütlichen Räumlichkeiten am 1. Dezember 2012. Seitdem haben zahllose Musiker, Autoren, Schauspieler, Stegreifkünstler und Performer die Bühne desgenutzt, um ihre Kunst, ihre Musik und ihre Literatur zu präsentieren. In Künstlerkreisen bereits weit über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt, hat der Ruf desjetzt auch den schwierigsten aller Sprünge, nämlich den über die Elbe in den Norden Hamburgs, geschafft. Das Hamburg Journal des NDR Fernsehen wurde aufmerksam und war am Freitag, den 27.10.2017 mit einem Filmteam zu Gast im, um in einer kleinen Live-Reportage über das Kulturcafé in der Buxtehuder Str. 13 zu berichten. Die Harburger Band Prohn und Spott war mit dabei und verschaffte am Ende einen Einblick in ihr Können.