LIFELINE - Party Hard Rock

Nach über 250 Shows in den letzten 8 Jahren in Deutschlands Mitte+Norden(und Spanien)-dachten wir das wir auch mal im schönen Harburg Party machen sollten.LIFELINE - US Party Classic -ist DIE Party HARD Rock Band in Norddeutschland-mit der einzigen echten US Röhre im Norden ! (Nix deutscher Akzent!)Wenn bei unsrer Sängerin Michele's (und unsrer )Show nach dem dritten Lied nicht alles mitgröhlt, tanzt ..dann....? -- ist aber noch nicht passiert !(Von Gossip, Adele, Janis Joplin, Franz Ferdinand bis zu AC/DC, VAN HALEN Aerosmith, ZZTop und all weiteren üblichen Verdächtigen)Wir haben uns viele Freunde erspielen dürfen, durch unsre reichhaltige Shows in USA, Spanien, und natürlich auch ab und an hier in Deutschland.www.lifelinebandrocks.dewww.facebook.com/lifelinebandrocks LIFELINE Homepage