Lesung mit Musik: "... der Vogel, scheint mir, hat Humor!" - Der a n d e r e Wilhelm Busch, Donnerstag, 15.6.2017 um 20 Uhr im Kulturcafé Komm du

Lesung mit Musik im Kulturcafé Komm du



"... der Vogel, scheint mir, hat Humor!"

Der a n d e r e Wilhelm Busch



Vorgetragen von Gudo Mattiat

am Kontrabass begleitet von Thomas Rutt

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt frei / HutspendeIn ihrem Programm haben der Lehrer "a.D." und Schauspielerund, Kinderarzt und Musiker in verschiedenen Bands, eine Auswahl von weniger bekannten Versen des humoristischen Dichters und Zeichners(1832-1908) zusammengestellt. Busch, der als "Klassiker des deutschen Humors" gilt, war Zeit seines Lebens ein ernster und verschlossener Mensch, der insbesondere seinen volkstümlichen Bildergeschichten, durch die er seit den 1870er Jahren in ganz Deutschland berühmt war, nur wenig Wert beimaß. In ihrer Kritik an Selbstzufriedenheit und Doppelmoral des Spießbürgers oder der Frömmelei von Geistlichen und Laien sind sie bis heute spritzig, pointiert und zeitlos aktuell.Gudo Mattiat (Rezitation)Thomas Rutt (Kontrabass)Eintritt frei / Hutspende***Das 'Komm du' ist ein kleines Kaffeehaus mit einer großen Bühne undregelmäßigen Kulturveranstaltungen. Neben einem vielfältigen Angebot anKaffeespezialitäten, selbstgemachten Kuchen und täglich wechselndemMittagstisch bietet es die Möglichkeit zu Begegnung und Diskussion,Spiele sowie ein Literatur- und Zeitungsangebot. Regelmäßig zwei- bisdreimal pro Woche finden kulturelle Events mit Live-Musik, Liedern &Lyrik, Lesungen, Vorträgen, Theater, Kleinkunst- und Tanzperformancessowie Ausstellungen statt.Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.KulturcaféBuxtehuder Straße 1321073 HamburgE-Mail: kommdu@gmx.deTelefon: 57 22 89 52-EventmanagementE-Mail: redaktion@schattenblick.deTelefon: 04837 / 90 26 98