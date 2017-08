Old Dubliner

Old Dubliner , Lämmertwiete , 21073 Hamburg DE

Singer & Songwriter | Rock & Pop



Eine Akustik-Gitarre und seine Stimme, mehr benötigt Lennart Eisbrenner nicht, um seine Hörer zu faszinieren. In Fachkreisen nennen ihn die Leute auch Rocker Max, denn wie er selbst behauptet „rockt er to the max“.



Und das spürt man, wenn er auf der Bühne steht. Sehr authentisch und mit viel Leidenschaft und Spaß performt er Cover Songs aus den Genren Rock/Pop. Viele Klassiker wie Beatles, Oasis, aber auch die aktuelle Pop Musik wie Avicii gibt es zu hören.



Auf Musikwünsche seitens des Publikums geht der 22-jährige Musiker gern ein und beeindruckt mit einem Repertoire von über 500 Songs.



** Eintritt FREI | Sammlung für Musiker **