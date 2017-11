Legendäre Weihnachtsstube beim 22. Marmstorfer Martinsmarkt

Ein ganzer Raum über und über gefüllt mit Weihnachtlichem – das ist die Weihnachtsstube. Christbaumschmuck und Kerzenständer, weihnachtliches Geschirr und Girlanden, Nussknacker und weihnachtliche Leküre für Kinder und Erwachsene locken zahlreiche Besucher in das Marmstorfer Gemeindehaus, Ernst – Bergeest – Weg 61.

Hier treffen sie auf Gerti, Simona und Nicole Wirth, die sich mit ihren Helfern jedes Jahr wieder voller Vorfreude in die Arbeit stürzen. Sortieren der Spenden, Aufbau der dekorativen Kostbarkeiten, Beratung und Verkauf machen einfach mega viel Spaß.

In diesem Jahr veranstaltet das Team von Emma – der Laden unterstützt von zahlreichen haupt- und ehrenamtlichen Akteuren der Gemeinde zum 22. Mal den Marmstorfer Martinsmarkt am Sonntag, dem 12.11. ab 11.30 – 17 Uhr. Eine Kekstheke, selbstgekochte Marmelade, individuell gestaltete Karten und künstlerische Herbstkränze werden die Besucher erfreuen, ebenso wie Bücher, Damenkleidung, Glas und Porzellan.

Der Tag beginnt um 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der Kapelle des Gemeindehauses, von 11.30 – 14 Uhr gibt es einen Mittagsimbiss, ab 14 Uhr Kaffee und selbstgebackene Torten.

Nach Marktschluss um 17 Uhr startet der Laternenumzug, begleitet vom Marmstorfer Spielmannszug.

Spenden für Emma – der Laden können donnerstags, freitags und sonntags von 15 – 17 Uhr im Gemeindehaus abgegeben werden.