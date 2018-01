Latin-Trio Kamasol | Latinfolk, Bossa Nova und Jazz am Freitag, den 9.2.2018 um 20 Uhr im Kulturcafé Komm du

Konzert im Kulturcafé Komm du



Kamasol - Latinfolk, Bossa Nova, Jazz

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt frei / HutspendeEine nostalgische Reise durch Südamerika: argentinische Milonga, chilenische Folklore, brasilianische Bossa Nova und einiges mehr. Das Ensemblepflegt ein in dieser Besetzung und Stückkombination selten gespieltes Repertoire lateinamerikanischer Musik. Die drei ausgebildeten Musikerundfusionieren kunstvoll Einflüsse aus Latin, Klassik und Jazz und erzeugen mit Stimmen, Gitarren, Percussion, Berimbau und E-Bass eine berührende Melange aus Melancholie und Leichtigkeit, die für einen Abend in eine andere Welt eintauchen läßt. Zeitlose Lieder mit bewegenden, häufig gesellschaftskritischen Texten, die zeigen, daß das als typisch südamerikanisch geltende Lebensgefühl "Saudade", das häufig mit "Sehnsucht" oder "Wehmut" übersetzt wird, weit diesseits von romantischen Träumen angesiedelt ist.Katja Muckenschnabl (Gesang, Gitarre, Percussion)Maximilian Meeder (Gitarre, Gesang)Peter Scharonow (Kontrabass, E-Bass, Berimbau, Gesang)Eintritt frei / Hutspende***Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.