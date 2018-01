Lahis - Indie/Folk/Pop aus Israel auf Tour

Eintritt FREILahis wurde in Haifa, Israel geboren und begann im Alter von sechs Jahren Gedichte zu schreiben. Mit sechzehn Jahren bekam sie ihre erste Gitarre und so entschlossen, endlich all diese Wörter mit Musik zu verbinden.Seitdem spielte sie sowohl solo als auch mit anderen, veröffentlichte ein Debütalbum mit einer Begleitband (Dana Lahis - "Mine" 2012) und zog ein bisschen um die Welt, bis sie sich schließlich in Berlin landete. Im Juni 2017 veröffentlichte sie eine akustische EP "Resonance". Derzeit arbeitet Lahis an neuen Songs und tritt als akustische Solokünstlerin auf.