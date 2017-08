"Kuno Kopfgeldjäger" (Fantasy) | Autorenlesung mit Christian Franz-Josef Vollmer am Donnerstag, 28.9.2017 um 20 Uhr im Kulturcafé Komm du

Autorenlesung im Kulturcafé Komm du



Christian Franz-Josef Vollmer liest aus seinem Debütroman "Kuno Kopfgeldjäger"

Eine Dark-/Highfantasy-Roman für Jugendliche und Erwachsene

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt frei / HutspendeKuno Kopfgeldjäger ist ein Einzelgänger und Trunkenbold. Getrieben durch die Lust am Abenteuer und von der Gier nach Geld jagt er alles und jeden. Wichtig ist ihm nur, daß der Auftraggeber bezahlen kann, andernfalls verbündet er sich auch schon mal mit seinem Opfer. Seine Armbrust ist legendär, sein Können, aber auch seine Unberechenbarkeit machen ihn so gefährlich. Trotzdem - oder gerade deshalb - ist Kuno dazu bestimmt, seine Welt Oida zu retten, indem er sich dem Urbösen stellt ...hat eine komplexe Kosmologie rund um den Planeten Oida entwickelt, die sich dem Leser im Verlauf einer neunbändigen Serie erschließt.bildet den spannenden Auftakt und ist zugleich das Debüt des Realschullehrers aus Leer/Ostfriesland. Das Buch erscheint im September 2017.Eintritt frei / Hutspende***Das 'Komm du' ist ein kleines Kaffeehaus mit einer großen Bühne und regelmäßigen Kulturveranstaltungen. Neben einem vielfältigen Angebot an Kaffeespezialitäten, selbstgemachten Kuchen und täglich wechselndem Mittagstisch bietet es die Möglichkeit zu Begegnung und Diskussion, Spiele sowie ein Literatur- und Zeitungsangebot. Regelmäßig zwei- bis dreimal pro Woche finden kulturelle Events mit Live-Musik, Liedern und Lyrik, Lesungen, Vorträgen, Theater, Kleinkunst- und Tanzperformances sowie Ausstellungen statt.Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.KulturcaféBuxtehuder Straße 1321073 HamburgE-Mail: kommdu@gmx.deTelefon: 57 22 89 52-EventmanagementE-Mail: redaktion@schattenblick.deTelefon: 04837 / 90 26 98