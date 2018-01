Kristof Gundelinger ist Freddie II.

Eintritt FREI



Als avantgardistischer Komponist und Universaldilettant gescheitert, versucht sich ein profil-neurotischer Gitarrenvirtuose in der Interpretation (mehr oder minder) zeitgenössischer Populärmusik. Allerdings bringt die neue Rolle ungeahnte Schwierigkeiten mit sich …



In seinem Musikkabarettprogramm widmet sich Kristof Gundelfinger mit Queen der vielleicht buntesten Gruppe der Popgeschichte. Allerdings spielt der nach eigenem Bekunden schlechteste Freddie Mercury-Imitator der Welt die heimlichen und unheimlichen Hits der Band in schwarzweiß und verwandelt sie dabei in befremdlich düstere Miniaturen – so eine Art Magie!