Komische Vögel - Sabine Linder stellt aus

Zum zweiten Mal gestaltet die Malerin Sabine Linder eine Ausstellung in Emma – der Laden, Ernst – Bergeest – Weg 61. Ihre Werke zeigen „Komische Vögel“, die mit hintergründigem Humor ihre Betrachter zum Schmunzeln bringen. Wie schon bei der ersten Ausstellung wird mancher Besucher versucht sein, einen komischen Vogel mit nach Hause zu nehmen. Die gute Laune geht mit.

Sabine Linder malt seit 2004 in Acryl. Im Eigenstudium entwickelte sie ihre Fähigkeiten, Entspannung und Herausforderung zugleich.

Die Ausstellung beginnt am Donnerstag, den 12.10. und ist ab dann donnerstags, freitags und sonntags von 15 – 17 Uhr zu besichtigen. Zu dieser Zeit haben auch Antiquariat, Secondhandboutique und Café geöffnet. Die Ausstellung endet Mitte Dezember.