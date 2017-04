"Kollin Kläff und der kleine Pirat" | Puppentheater für Kinder ab 2 Jahren am Samstag, 22.4.2017 um 15 Uhr im Kulturcafé Komm du

Puppentheater im Kulturcafé Komm du



"Kollin Kläff und der kleine Pirat"

Puppentheater von und mit Maya Raue

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt: 5 Euro/Person - Kinder zahlen ab 2 Jahren

gerät dem Hundefänger Hugo in die Falle. Mit seinem frechen Geplapper bringt Kollin ihn allerdings schnell auf die Palme - sehr zur Freude der Kinder, die gleich darauf dem Piratenjungen dabei helfen können, den Hund zu befreien. Die beiden wollen Freunde sein - nach langer Suche hat Kollin nun endlich ein Herrchen gefunden. Die spannende Geschichte um Gefahren, Mut und Freundschaft vermittelt darüber hinaus Tips über den richtigen Umgang mit Hunden, von Hundeprofifachmännisch erklärt. Es darf mitgesungen, mitgelacht und mitgemacht werden. Das Stück hat eine Länge von ca. 40 Minuten. Nach der Vorstellung können die Kinder Fragen stellen, von eigenen Erlebnissen berichten und mit den Puppen spielen.Das Puppentheater beginnt jeweils um 12:00 und um 15:00 Uhr.Einlaß eine halbe Stunde vorher.Platzreservierung per Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder E-Mail: kommdu@gmx.de***Das 'Komm du' ist ein kleines Kaffeehaus mit einer großen Bühne undregelmäßigen Kulturveranstaltungen. Neben einem vielfältigen Angebot anKaffeespezialitäten, selbstgemachten Kuchen und täglich wechselndemMittagstisch bietet es die Möglichkeit zu Begegnung und Diskussion,Spiele sowie ein Literatur- und Zeitungsangebot. Regelmäßig zwei- bisdreimal pro Woche finden kulturelle Events mit Live-Musik, Liedern &Lyrik, Lesungen, Vorträgen, Theater, Kleinkunst- und Tanzperformancessowie Ausstellungen statt.Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.KulturcaféBuxtehuder Straße 1321073 HamburgE-Mail: kommdu@gmx.deTelefon: 57 22 89 52-EventmanagementE-Mail: redaktion@schattenblick.deTelefon: 04837 / 90 26 98