"Kollin Kläff und der freche Drache Blitz" | Puppentheater für Kinder ab 2 Jahren am Samstag, 17.2.2018 um 12 Uhr im Kulturcafé Komm du

Puppentheater für Kinder ab 2 Jahren im Kulturcafé Komm du



"Kollin Kläff und der freche Drache Blitz"

Puppentheater von und mit Maya Raue

Vorschau auf die nächsten Puppentheatertermine im Komm du:

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt: 5 Euro/Person - Kinder zahlen ab 2 JahrenVorhang auf fürAuch in dieser lustigen und spannenden Geschichte gibt es jemanden, der dringend Hilfe braucht. Im Mittelpunkt steht der zweijährige Drache Blitz und er kennt keine Zahnbürste, weiß nicht, wie man Blumen gießt, und jagt eine Fliege nach der anderen über die Bühne. Außerdem ist er ganz schön frech ... Nach der Vorstellung (ca. 40 Minuten Spielzeit) dürfen die Kinderund seine Freunde ganz aus der Nähe kennenlernen, von eigenen Erlebnissen berichten und mit den Puppen spielen.Noch bis April 2018 spielt, Erfinderin der Puppentheaterreihe ohne Kasper, Hexe und Teufel an jedem dritten Samstag im Monat jeweils um 12.00 und 15.00 Uhr im Kulturcafé Komm du in Harburg. Mit Herz und Humor agiert sie sowohl vor als auch hinter der Bühne und erobert mit ihren selbstgeschriebenen Geschichten die Herzen der kleinen und großen Zuschauer.Das Puppentheater beginnt um 12:00 Uhr - Einlaß eine halbe Stunde vorher.Platzreservierung per Telefon: 040 / 57 22 89 52oder E-Mail: kommdu@gmx.de12 Uhr - "Kollin Kläff und der freche Drache Blitz"15 Uhr - "Kollin Kläff auf dem Bauernhof"12 Uhr - "Kollin Kläff und der kleine Pirat"15 Uhr - "Kollin Kläff und die Glitzerschnecke"12 Uhr - "Kollin Kläff auf dem Bauernhof"15 Uhr - "Kollin Kläff und der kleine Pirat"10-17 Uhr - Puppenspiel Workshop für alle die Lust haben, mal selbst die Puppe in die Hand zu nehmen.Weitere Informationen unter:***Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.