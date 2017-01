"Kollin Kläff auf dem Bauernhof" | Puppentheater für Kinder ab 2 Jahren am Samstag, 18.2.2017 um 12 Uhr im Kulturcafé Komm du

Puppentheater im Kulturcafé Komm du



"Kollin Kläff auf dem Bauernhof"

Puppentheater von und mit Maya Raue

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt: 5 Euro/Person - Kinder zahlen ab 2 Jahrenmacht Urlaub auf einem Bauernhof. Dort trifft er einen Papagei, der gar kein Papa ist, ein singendes Pferd namens Gert und einen verliebten Vogel. Ein Hasenmädchen ist auch dabei. Es hat viel zu tun und keine Zeit zum Spielen. Ein lustiges Stück mit vielen Tieren, bei dem die Kinder dem vergeßlichen Vogel Pepe Piep immer wieder gut zureden und ihn bei seinem Vorhaben, Hanna Hoppe kennenzulernen, nach Kräften unterstützen können. Auch wenn der Papagei behauptet, daß eine Freundschaft zwischen einem Vogel und einem Hasenmädchen nicht möglich sei, werdenund die Kinder Pepe Piep vom Gegenteil überzeugen ...Nach der Vorstellung darf jeder, der möchte, an die Bühne kommen, Fragen stellen, von eigenen Erlebnissen berichten und die Puppen anfassen.Das Puppentheater beginnt jeweils um 12:00 und um 15:00 Uhr.Einlaß eine halbe Stunde vorher.Platzreservierung per Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder E-Mail: kommdu@gmx.de18.03.2017 - 12 Uhr und 15 Uhr jeweils "Kollin und die Glitzerschnecke" - Puppentheater für Kinder ab 2 Jahren22.04.2017 - 12 Uhr und 15 Uhr jeweils "Kollin und der kleine Pirat" - Puppentheater für Kinder ab 2 Jahren***Das 'Komm du' ist ein kleines Kaffeehaus mit einer großen Bühne undregelmäßigen Kulturveranstaltungen. Neben einem vielfältigen Angebot anKaffeespezialitäten, selbstgemachten Kuchen und täglich wechselndemMittagstisch bietet es die Möglichkeit zu Begegnung und Diskussion,Spiele sowie ein Literatur- und Zeitungsangebot. Regelmäßig zwei- bisdreimal pro Woche finden kulturelle Events mit Live-Musik, Liedern &Lyrik, Lesungen, Vorträgen, Theater, Kleinkunst- und Tanzperformancessowie Ausstellungen statt.Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.KulturcaféBuxtehuder Straße 1321073 HamburgE-Mail: kommdu@gmx.deTelefon: 57 22 89 52-EventmanagementE-Mail: redaktion@schattenblick.deTelefon: 04837 / 90 26 98