Kirbanu: "Drifting" | Singer-Songwriter Folk-Pop aus Australien am Samstag, 14.10.2017 um 20 Uhr im Kulturcafé Komm du

Konzert im Kulturcafé Komm du



Kirbanu "Drifting"

Australische Singer-Songwriterin auf musikalischer Weltreise

Kirbanu - Homepage

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt frei / HutspendeIhre Lieder erinnern an die großen amerikanischen Songwriter der 1960er, mitunter schimmern dezente Pop- oder Folk-Elemente durch.berührt mit tiefen Emotionen und zu Herzen gehenden Themen; sie verführt ihre Zuhörer mit einer starken Stimme und einem unverkennbar eigenen Stil. Bei ihr gibt es keine Cover zu hören, vielmehr dienen der Künstlerin Eindrücke, die sie auf langen Reisen quer durch Australien, Asien, Amerika und Europa gesammelt hat, als Inspiration für ihre Songs und Balladen. Ein Auftritt vonist immer ein besonderes Erlebnis. Voller Leidenschaft und Energie teilt die musikalische Weltreisende ihre Geschichten mit dem Publikum.Kirbanu - solo (Gesang und Gitarre)Eintritt frei / Hutspende***Das 'Komm du' ist ein kleines Kaffeehaus mit einer großen Bühne und regelmäßigen Kulturveranstaltungen. Neben einem vielfältigen Angebot an Kaffeespezialitäten, selbstgemachten Kuchen und täglich wechselndem Mittagstisch bietet es die Möglichkeit zu Begegnung und Diskussion, Spiele sowie ein Literatur- und Zeitungsangebot. Regelmäßig zwei- bis dreimal pro Woche finden kulturelle Events mit Live-Musik, Liedern und Lyrik, Lesungen, Vorträgen, Theater, Kleinkunst- und Tanzperformances sowie Ausstellungen statt.Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.KulturcaféBuxtehuder Straße 1321073 HamburgE-Mail: kommdu@gmx.deTelefon: 57 22 89 52-EventmanagementE-Mail: redaktion@schattenblick.deTelefon: 04837 / 90 26 98