Kinderveranstaltung: "Kollin Kläff und der Superkleber" | Puppentheater von und mit Maya Raue am Samstag, 18.11.2017 um 12 Uhr im Kulturcafé Komm du

Puppentheater im Kulturcafé Komm du

Maya Raue - "Kollin Kläff und der Superkleber"

Puppentheater mit Herz und Humor für alle von 2 bis 99 Jahren

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt: 5 Euro/Person - Kinder zahlen ab 2 JahrenBühne frei für Kollin Kläff! Von Oktober bis April spielt Maya Raue, Erfinderin der Puppentheaterreihe ohne Kaspar, Hexe und Teufel an jedem dritten Samstag im Monat jeweils um 12.00 und 15.00 Uhr im Kulturcafé Komm du. Mit Herz und Humor agiert sie sowohl vor als auch hinter der Bühne. Am Samstag, den 18. November um 12.00 Uhr hat das Stück "Kollin Kläff und der Superkleber" Premiere, eine turbulente Geschichte, in der es wieder einmal drunter und drüber geht. Mit dabei sind Kollin Kläff, zwei lustige Drachenkinder, der Weihnachtsmann, sein bester Freund der Schneemann und ihr neues Haustier Ronny Regenwurm. Nach den Vorstellungen (jeweils ca. 40 Minuten Spielzeit) dürfen die Kinder Kollin und seine Freunde ganz aus der Nähe kennenlernen, von eigenen Erlebnissen berichten und mit den Puppen spielen.18.11.201712 Uhr - "Kollin Kläff und der Superkleber"15 Uhr - "Kollin Kläff und der dufte König"16.12.201712 Uhr - "Kollin Kläff und der Weihnachtsmann"15 Uhr - "Kollin Kläff und der Superkleber"20.01.201812 Uhr - "Kollin Kläff und die Glitzerschnecke"15 Uhr - "Kollin Kläff und der gestohlene Zauberstab"17.02.201812 Uhr - "Kollin Kläff und der freche Drache Blitz"15 Uhr - "Kollin Kläff auf dem Bauernhof"24.03.201812 Uhr - "Kollin Kläff und der kleine Pirat"15 Uhr - "Kollin Kläff und die Glitzerschnecke"21.04.201812 Uhr - "Kollin Kläff auf dem Bauernhof"15 Uhr - "Kollin Kläff und der kleine Pirat"26.05.201810-17 Uhr - Puppenspiel Workshop für alle die Lust haben, mal selbst die Puppe in die Hand zu nehmen.Weitere Informationen unter: https://www.kollin-klaeff.de/workshop/ ***Das 'Komm du' ist ein kleines Kaffeehaus mit einer großen Bühne und regelmäßigen Kulturveranstaltungen. Neben einem vielfältigen Angebot an Kaffeespezialitäten, selbstgemachten Kuchen und täglich wechselndem Mittagstisch bietet es die Möglichkeit zu Begegnung und Diskussion, Spiele sowie ein Literatur- und Zeitungsangebot. Regelmäßig zwei- bis dreimal pro Woche finden kulturelle Events mit Live-Musik, Liedern und Lyrik, Lesungen, Vorträgen, Theater, Kleinkunst- und Tanzperformances sowie Ausstellungen statt.Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.KulturcaféBuxtehuder Straße 1321073 HamburgE-Mail: kommdu@gmx.deTelefon: 57 22 89 52-EventmanagementE-Mail: redaktion@schattenblick.deTelefon: 04837 / 90 26 98