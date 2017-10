Kinderveranstaltung: "Kollin Kläff und der dufte König" | Puppentheater von und mit Maya Raue am Samstag, 18.11.2017 um 15 Uhr im Kulturcafé Komm du

Puppentheater im Kulturcafé Komm du

Maya Raue - "Kollin Kläff und der dufte König"

Puppentheater mit Herz und Humor für alle von 2 bis 99 Jahren

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt: 5 Euro/Person - Kinder zahlen ab 2 JahrenEine aufregende Geschichte mit lustigen Charakteren und einem querdenkenden Vogel, der ein hilfsbereites Publikum braucht.hat es gar nicht leicht, als Straßenhund ein ruhiges Plätzchen zum Schlafen zu finden. Ständig muß er helfen oder Auskunft geben: Ein pupsender König sucht sein Pferd, das ihm weggelaufen ist, weil es endlich mal frische Luft atmen wollte, das Pferd sucht einen Apfelbaum und ein kleiner Drache sucht Kollin. Zu alledem möchte Pepe Piep, der kleine Vogel, unbedingt Ritter werden. Ein Vogel als Ritter, geht das? Ja, man muß nur piepisch klug, hilfsbereit und mutig sein. Und zum Schluß erhält der kleine Vogel sogar ein eigenes Ritterschwert. Da ist selbst seine Vogelfreundin Mia Miep ziemlich beeindruckt. Nach der Vorstellung darf jeder, der möchte, an die Bühne kommen, Fragen stellen, von eigenen Erlebnissen berichten und die Puppen anfassen.18.11.201712 Uhr - "Kollin Kläff und der Superkleber"15 Uhr - "Kollin Kläff und der dufte König"16.12.201712 Uhr - "Kollin Kläff und der Weihnachtsmann"15 Uhr - "Kollin Kläff und der Superkleber"20.01.201812 Uhr - "Kollin Kläff und die Glitzerschnecke"15 Uhr - "Kollin Kläff und der gestohlene Zauberstab"17.02.201812 Uhr - "Kollin Kläff und der freche Drache Blitz"15 Uhr - "Kollin Kläff auf dem Bauernhof"24.03.201812 Uhr - "Kollin Kläff und der kleine Pirat"15 Uhr - "Kollin Kläff und die Glitzerschnecke"21.04.201812 Uhr - "Kollin Kläff auf dem Bauernhof"15 Uhr - "Kollin Kläff und der kleine Pirat"26.05.201810-17 Uhr - Puppenspiel Workshop für alle die Lust haben, mal selbst die Puppe in die Hand zu nehmen.Weitere Informationen unter: https://www.kollin-klaeff.de/workshop/ ***Das 'Komm du' ist ein kleines Kaffeehaus mit einer großen Bühne und regelmäßigen Kulturveranstaltungen. Neben einem vielfältigen Angebot an Kaffeespezialitäten, selbstgemachten Kuchen und täglich wechselndem Mittagstisch bietet es die Möglichkeit zu Begegnung und Diskussion, Spiele sowie ein Literatur- und Zeitungsangebot. Regelmäßig zwei- bis dreimal pro Woche finden kulturelle Events mit Live-Musik, Liedern und Lyrik, Lesungen, Vorträgen, Theater, Kleinkunst- und Tanzperformances sowie Ausstellungen statt.Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.KulturcaféBuxtehuder Straße 1321073 HamburgE-Mail: kommdu@gmx.deTelefon: 57 22 89 52-EventmanagementE-Mail: redaktion@schattenblick.deTelefon: 04837 / 90 26 98