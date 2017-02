KEVIN LEE FLORENCE (USA) - Singer/Songwriter (Folk, Indie, Soul, Americana)

Eintritt frei !Der aus Kalifornien stammender Singer/Songwriter KEVIN LEE FLORENCE macht Anleihen bei namhaften Künstlern wie Garth Hudson (The Band). Seine dezente warme Stimme inspirierte die Zeitung The Horn News zu der Aussage: "Wenn Sie Kevin Lee Florences Stimme zum ersten Mal gehört haben, werden Sie sich nie an eine Zeit erinnern wollen, in der Sie ihn nicht kannten".Mit seiner Mischung aus Folk-Einflüssen, Gitarrenlinien mit Finger-Picking und von seiner Schwester beigesteuerten unverwechselbaren Harmonien, liegt Kelly Florences GIVEN irgendwo zwischen Sam Beams gedämpftem, lebendigem Folk und Simons ganz eigenem plauderndem, schrulligem lyrischem Genie. Florence hat den „Sänger des Jahres“ Preis der Sacramento News and Review gewonnen und ist mit vielen namhaften Künstlern wie Damien Jurado, Lord Huron, und Jason Isbell aufgetreten.