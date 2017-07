KEBU : Perplexagon Tour 2017

Tickets @ all stores



"Kebu" alias Sebastian Teir ist ein neuer Stern am Himmel der Synthesizer-Musik, der betreits jetzt von seinen Fans liebevoll "Der Meister" genannt wird. Sein Album " To Jupiter and Back" war unter den 30 Tops der finnischen Album Charts. Er ist ein wahrer magier an den Synthesisern, seine Videos haben bereits jetzt schon über 5 Millionen Klicks bei You Tube erziehlt und hat so auch Fans auf dem gesamten Globus. Kebus Musik zeichnet sich nicht nur durch eine dedizierte Behandlung analogen Synthesen, sondern auch durch eine das Publikum fesselnden live Performance aus.



Seine "Live Gigs" sind von Wärme und Freude umgeben, sowie einem riesigen Arsenal von analogen Synthesizer, die an die besten Solo Synthesizer Künstler aus den 1970er und 1980er Jahren erinnert. So wird Kebu auch in wohlgemeinten Kritiken als nächster Jean Michel Jarre Nachfolger gehandelt. Sebastians Teir Projekt "Kebu" war 2013 bei dem deutschen "Schallwelle Music Award" als bester Künstler und bestes Album nominiert.