Karaoke DeLuxe Special ! Immer den 1. Freitag im Monat ! Heute mit unserem Meistermoderator HEIKO !

Karaoke Special im Ballroom, mit fettem Sound und tollem Licht und Heiko´s spitzen Moderation und bestimmt mit dem einem oder anderem seiner Lieblingssongs !



Karaoke Deluxe :



Unsere PA (Soundanlage) im Ballroom, bietet noch viel mehr Möglichkeiten jeden einzelnen Song zu eimem kleinem Liveauftritt zu machen, als nur ein Mikrofon und los gehts! Wir benutzen gute Mikrofone von Shure und Audio Technica, ein Gesangsmonitor für Stimme und Playback, System Speaker nach Aussen und alles wird an unserem dititalem Mischpult individuell zusammen geführt, ein kleiner Soundcheck gehört so dann auch immer dazu, geht aber schnell . Ein guter Hall auf die Stimme bewirkt manchmal kleine Wunder!



Unsere Gesangsanlage bietet einen tollen Sound und man hört sich prima auf dem Monitor, eine grosse Leinwand bedient auch schlechte Sehkraft.



Wir haben fast alle Karaoke-Songs am Start......