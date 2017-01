Kabarett mit Sven j. Olsson: "Gedächtnisabend ... über den Suizid" | Eine Satire am Donnerstag, 16.2.2017 um 20 Uhr im Kulturcafé Komm du

Kabarettistische Lesung im Kulturcafé Komm du



Sven j. Olsson:

"Gedächtnisabend - Über den Suizid" | Eine Satire

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-Harburg

Eintritt frei / Hutspende

In seinem "Gedächtnisabend" nimmt der Hamburger Schriftsteller und Theatermacher das Publikum mit auf einen satirischen Parforceritt durch eines der letzten Tabus unserer Zeit - den Selbstmord. Über ihn lacht man nicht, da senkt man die Stimme und ist betroffen. Aber, so meint, der Suizid als letzte Tat eines freien Willens hat auch komische Seiten. So greift der Autor den Freitod in all seinen Erscheinungsformen von der Antike bis heute auf, lädt zum Lachen und zum Nachdenken ein. Denn bei allen Gedanken zum Thema Suizid bleibt am Ende: Wie gehen wir mit einem Selbstmord um? Schweigen wir ihn tot, schwelgen wir in Betroffenheit, oder stürzen wir uns in gemischte todes- oder lebenswillige Selbsthilfegruppen?

Sven j. Olsson (Autor und Satiriker)

Das 'Komm du' ist ein kleines Kaffeehaus mit einer großen Bühne und regelmäßigen Kulturveranstaltungen. Neben einem vielfältigen Angebot an Kaffeespezialitäten, selbstgemachten Kuchen und täglich wechselndem Mittagstisch bietet es die Möglichkeit zu Begegnung und Diskussion, Spiele sowie ein Literatur- und Zeitungsangebot. Regelmäßig zwei- bis dreimal pro Woche finden kulturelle Events mit Live-Musik, Liedern & Lyrik, Lesungen, Vorträgen, Theater, Kleinkunst- und Tanzperformances sowie Ausstellungen statt.

Kulturcafé Komm du
Buxtehuder Straße 13
21073 Hamburg