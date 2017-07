JUHANA LIVONEN - Acoustic Indie/Folk from Finnland

Eintritt FREI ! Der Hut geht ´rum !

"Es gibt dieser Tage viele Singer- Songwriter. Einige davon strapazieren diesen Begriff, der ja schon vor Jahrzehnten durch Bob Dylan entstanden ist und später salonfähig wurde. Oft wird er schnell in die Welt posaunt, sobald jemand mit einer Gitarre und Gesang ein Lied schreibt und es schließlich selbst spielt. Kurz: nicht jeder Singer-Songwriter ist auch einer. Im hohen Norden von Europa, in Finnland, lebt jedoch ein vortrefflicher Musiker, der wie kein zweiter mit diesem Begriff bezeichnet werden sollte. Juhana Iivonen aus Helsinki heißt dieser Musiker und er überzeugt nicht nur mit seiner stillen und ruhigen Art, über das Leben zu erzählen, sondern auch mit seinen Tourneen durch Europa, mit denen er irgendwann vielleicht der „Neverending Tour“ von Bob Dylan nahe kommt. Er ist mitten im Leben mit seinen Songs und erlebt sie direkt mit seinem Publikum.""Der Finne Juhana Iivonen (Singer-songwriter) ist im Oktober erneut auf Europa-Tour und wird uns auch uaf unserer Lichtung besuchen. Seine sehr persönlichen, sphärisch angehauchten Songs erinnern stark an den britischen songwriter Nick Drake. Juhanas zerbrechliche Songstructuren, seIne Stimme die einen in ihrer klarheit nicht loslässt und sein ausberge wöhnlich filigranes gitarrenspiel - Musik in die man hineinfallen lassen muss""Aus Finnland kommt Juhana Iivonen und irgendwie klingt auch genau so seine Musik : Ein bisschen melancholisch, ein bisshen nach einsamer huette im Wald. Aber auch nach der unvergleichlichen Schönheit der finnischen landschaft"