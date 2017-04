Singer & Songwriter / Rock / PopJohn Eid, Singer & Songwriter aus Hamburg, spielt bereits seit vielen Jahren auf dem Hamburger Kiez in den verschiedensten Irish Pubs und Clubs.Nun hat er sich entschieden, sich bei uns im The Old Dubliner einen Tapetenwechsel zu gönnen und sich hier zu entspannen.Sein Repertoire führt mit Liedern von The Beatles über Elvis Presley, Red Hot Chilli Peppers, Nirvana und Kings of Leon einmal durch die Geschichte der modernen Rock-Musik, ohne dabei die großen Hits zu vergessen.** Eintritt FREI | Sammlung für Musiker **