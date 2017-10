Jimmy Cornett & The Deadmen ! X-Mas Special 2017

Es ist wieder soweit Jimmy Cornett hat seine Band zusammen und rockt Marias Ballroom kurz vor Weihnachten. Eine Tradition nun seit 2011, jedes Jahr zur schönsten Zeit der Welt.......

Tickets hier online ab Donnerstag dem 26.10.2017. Um 17 Uhr Erfolgt die Freischaltung !

Oder auch als Tresenticket zum mitnehmen an der

Theaterkasse Schumacher

, direkt am Rathausplatz Hamburg. Auch ab 17 Uhr !Da nur ein begrenztes Ticketkontingent zur Verfügung steht, müsst ihr euch Anstrengen, schon mal ein acount bei TixforGigs anlegen und ausprobieren oder am 26.10.17 um 17 Uhr bei der Theaterkasse Schumacher vorbei schauen, um ein Ticket am Tresen zu erwerben. Wir wünschen allen viel Erfolg. Hier heisst es der frühe Vogel fängt den Wurm ! Anders ist es uns bei der hohen Nachfrage leider nicht mehr möglich zu bewerkstelligen.Mehr Infos: