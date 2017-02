Jante (Folk/Pop) - Karten im Wind Release Tour 2017

"Die Musik drückt das aus, was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist." (Victor Hugo)



Dort, wo bloße Worte nicht mehr reichen und nur ein verschwommenes Abbild ihrer selbst sind, wo Traum und Wirklichkeit sich vermischen, Gedanken und Gefühle eins werden – dort beginnt Jante.



Nicht umsonst als "Bester Singer / Songwriter Chemnitz '16" für den Atom Award nominiert, verwebt Jante die Stile Passengers, Joris und Philipp Poisels zu einem neuen und entwickelt so berührende Klangwelten zum Sich-fallen-lassen und energiegeladene Songs, die das Publikum mitreißen. Auf dass jeder das in seinen Songs finden möge, das ihn berührt und nach dem er bislang stets gesucht hat.



Jante tritt meist mit seinen Mitmusikern Tim Bergelt (Gitarre, Mandoline, Ukulele) und Dominik Erler / Florian Kröpfl (Cajon, Percussions) auf, vermag es aber auch, seinen Zauber als klassischer Singer-Songwriter auf die Bühne zu bringen.