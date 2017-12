ISLAND - Raues Paradies | Multimedia-Vortrag von Heiko Klotz am Donnerstag, 4.1.2018 um 20 Uhr im Kulturcafé Komm du

Vortrag im Kulturcafé Komm du



Heiko Klotz - "Island - Raues Paradies"

Bilder und Geschichten von Wanderungen am Rand der Zivilisation

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt frei / HutspendeDie Liebe zur Weite und zum Wasser in all seinen Erscheinungsformen treibt den Musiker und Fotografenimmer wieder Richtung Norden. Insbesonderemit seinen einsamen Gegenden am Rand und jenseits der Zivilisation hat es ihm angetan. Sein fotografisches Interesse gilt neben der unberührten Natur alten, maroden Gebäuden, deren Charme sich erst im Verfall zeigt. Schwerpunkte dieses Bildervortrags sind die Halbinsel Snæfellsnes, die Westfjorde, der Goldene Zirkel und das Hochland. Gezeigt werden einzigartige Landschaften mit Gletschern, heißen Quellen und Vulkanen sowie Industrieruinen und gefrorene Wasserfälle im winterlichen Island. Die Bilder werden live kommentiert und teilweise mit Musik und Originalgeräuschen untermalt. Kleine Filmsequenzen ergänzen den Vortrag.Eintritt frei / Hutspende***Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.