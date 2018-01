"Island - eine traumhafte Reise" | Epische Klaviermusik von Jan-Michael Rogalla (Live-Soundtrack) zu einem Dokumentarfilm von Sascha Lieverz am Samstag, 10.2.2018 un 20 Uhr im Kulturcafé Komm du

Ein Abend, zwei Konzerte im Kulturcafé Komm du



Konzert und Film - "Island - eine traumhafte Reise" | Epische Klaviermusik von Jan-Michael Rogalla zu einem Dokumentarfilm von Sascha Lieverz, Moderation: Margit Lieverz

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt frei / HutspendeDer Dokumentarfilm "Island - eine traumhafte Reise" zeigt phantastische 4K-Landschaftsaufnahmen, atemberaubende Luftbilder und interessante Interviews. Die Musik zum Film wird von dem Pianisten und Komponistenlive dazu auf dem Keyboard eingespielt.macht seit rund zehn Jahren Musik. Neben Keyboard, Bass- und E-Gitarre, mit denen er in verschiedenen Bands unterwegs ist, gilt seine Leidenschaft dem Piano. Als Solokünstler komponiert er epische Klaviermusik und Soundtracks, mit denen er Filme aus eigener Produktion sowie Auftragsarbeiten unterlegt. An diesem Abend erklingt seine Musik zu einer bildgewaltigen Island-Dokumentation von, die die ungebändigte Natur und die Menschen, die mit ihr leben, in den Mittelpunkt stellt. Die Moderation übernimmt die Schauspielerin, die ihren Mann, der ebenfalls bei der Vorführung anwesend sein wird, bei den Dreharbeiten begleitet hat.Margit Lieverz (Moderation)Sascha Lieverz (Dokumentarfilmer)Jan-Michael Rogalla (Klavier)Weitere Informationen zum Musiker Jan-Michael Rogalla:Weitere Informationen zum Dokumentarfilmer Sascha Lieverz:Eintritt frei / Hutspende***Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.