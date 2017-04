Singer & Songwriter / Rock / Pop / Country / Covers



Inga Wehnert, geboren 1985, war bereits als Kind von Musik sehr begeistert und lernte mit neun Jahren, Geige zu spielen. Da ihr Interesse jedoch eher der Pop-Musik galt, stieg sie bald auf Gitarre um – zunächst klassische Gitarre im Unterricht, später lernte sie dann im Eigenstudium das für Pop wichtige Akkord-Spiel.



Für das Singen hatte sie ebenfalls schon als Kind eine Leidenschaft entwickelt, und bald hatte sie bei jeder Gelegenheit ihre Gitarre dabei.

Ihr Hauptinteresse lag, wie sie selbst sagt, stets nur in der Musik: "Für die Schule interessierte ich mich nie so recht – zum Leid meiner Mutter. Mein Interesse und meine Leidenschaften lagen einzig und allein in der Musik, nur dafür hatte ich Energie und den nötigen Willen und die Kraft zu lernen, zu machen und zu tun."



Ein Workshop an der Sängerakademie in Hamburg bestätigte sie in ihrem Wunsch, die Leidenschaft zur Musik zur Profession zu machen.

Nach Abschluss der Schule arbeitete sie als Kellnerin im Irish Pub in Stade, wo sie eine für sie völlig neue Musikszene kennenlernte. Sie beteiligte sich zunächst an "Open Microphone"-Veranstaltungen, und spielt heute außer mit Alan auch eigene Auftritte, sowie mit der Gruppe "Hans Dampf Band".





** Eintritt FREI | Sammlung für Musiker **