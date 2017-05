Improvisationstheater: "10 Jahre Leistenbruch - Die Jubiläumsshow" am Samstag, 10.6.2017 um 20 Uhr im Kulturcafé Komm du

Impro-Theater im Kulturcafé Komm du



Improvisationstheater "Leistenbruch" und "Meet the Monsters"

10 Jahre Leistenbruch - Die Jubiläumsshow

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt frei / Hutspende10 Jahre - Zeit für ein Jubiläum. Die Improtruppehat zu diesem Anlaß die neue Hamburger Gruppeeingeladen. Zusammen improvisieren sie Szenen und Figuren, die die Welt noch nicht gesehen hat - und wohl auch nie wieder sehen wird. Alles natürlich nach den grandiosen Vorgaben und Ideen des Publikums! Wer bekommt den meisten Applaus und damit Punkte pro Szene? Wer spielt das beste Musical, die spannendste Seifenoper und wer spinnt das haarsträubendste Seemannsgarn? Am Ende wird es einen Gewinner geben, vielleicht auch mehrere. Und wer bis dahin noch nicht genug Spaß hatte, versucht ein Stück vom Geburtstagskuchen zu ergattern. Seid dabei!Improtruppe "Leistenbruch"Improtruppe "Meet the Monsters"Eintritt frei / Hutspende***Das 'Komm du' ist ein kleines Kaffeehaus mit einer großen Bühne undregelmäßigen Kulturveranstaltungen. Neben einem vielfältigen Angebot anKaffeespezialitäten, selbstgemachten Kuchen und täglich wechselndemMittagstisch bietet es die Möglichkeit zu Begegnung und Diskussion,Spiele sowie ein Literatur- und Zeitungsangebot. Regelmäßig zwei- bisdreimal pro Woche finden kulturelle Events mit Live-Musik, Liedern &Lyrik, Lesungen, Vorträgen, Theater, Kleinkunst- und Tanzperformancessowie Ausstellungen statt.Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.KulturcaféBuxtehuder Straße 1321073 HamburgE-Mail: kommdu@gmx.deTelefon: 57 22 89 52-EventmanagementE-Mail: redaktion@schattenblick.deTelefon: 04837 / 90 26 98