"Immer das artigste Kind" - Ein Weg aus dem Alkohol zurück ins Leben | Autorenlesung mit Hermann Gebhardt am Donnerstag, 30.11.2017 um 20 Uhr im Kulturcafé Komm du

Autorenlesung im Kulturcafé Komm du



"Immer das artigste Kind"

Autorenlesung mit Hermann Gebhardt

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Wiezum Alkoholiker wurde.Und warum er seit über 30 Jahren trocken ist.Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt frei / HutspendeWie wird man Alkoholiker? Wie wird man trocken? Und wie bleibt man es? In eindrucksvollen Worten, unterstützt durch Bilder und Dokumente, schildert der Autor die Stationen seiner Alkoholkrankheit: Straffälligkeit, Obdachlosigkeit, Suizidversuche. Die Beschreibung seines Weges und seines neuen Lebens als trockener Alkoholiker zeigt, daß keine Situation hoffnungslos bleiben muß, der Weg zurück ins Leben lohnt sich. Nach einem Unfall, bei dem ein anderer zu Tode kam, beschloß der ehemalige Hamburger Hafenarbeiter, der durch alle Höhen und Tiefen des Lebens gegangen ist, nie mehr zu trinken. Bis heute hat er durchgehalten, 33 Jahre lang. Er sagt, er hatte Glück - nun will er davon etwas zurückgeben.Eintritt frei / Hutspende***Das 'Komm du' ist ein kleines Kaffeehaus mit einer großen Bühne und regelmäßigen Kulturveranstaltungen. Neben einem vielfältigen Angebot an Kaffeespezialitäten, selbstgemachten Kuchen und täglich wechselndem Mittagstisch bietet es die Möglichkeit zu Begegnung und Diskussion, Spiele sowie ein Literatur- und Zeitungsangebot. Regelmäßig zwei- bis dreimal pro Woche finden kulturelle Events mit Live-Musik, Liedern und Lyrik, Lesungen, Vorträgen, Theater, Kleinkunst- und Tanzperformances sowie Ausstellungen statt.Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.KulturcaféBuxtehuder Straße 1321073 HamburgE-Mail: kommdu@gmx.deTelefon: 57 22 89 52-EventmanagementE-Mail: redaktion@schattenblick.deTelefon: 04837 / 90 26 98